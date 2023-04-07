Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde şehit ve gazi aileleri onuruna iftar yemeği düzenlendi.

İftar yemeğine Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet, Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Hüsnü Korkmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Özgür, İlçe Emniyet Amiri Selim Toptan, kurum amirleri, şehit, gazi aileleri ve gaziler katıldı.

Düzenlenen iftar programına katılan şehit ve gazi aileleriyle tek tek ilgilenip sohbet eden Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet, “Ülkemizin bağımsızlığı, birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin yakınları ve kahraman gazilerimiz için düzenlediğimiz bu iftar yemeğine katılımınızdan dolayı öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Aziz şehitlerimizin değerli aileleri, değerli gazilerimiz ve yakınları; böyle bir mübarek günde iftar sofrasında, sizlerle beraber olmaktan, sizleri misafir etmekten, ağırlamaktan büyük bir onur duyuyorum. Bu vatan, bu millet, size minnet ve şükran borçludur. Bizler her daim her koşulda sizlerin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Bu mukaddes güzel yurt topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.