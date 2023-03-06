Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde vatandaşlar, deprem korkusu nedeniyle müstakil ev yapmaya başladı.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde vatandaşlar, deprem korkusu nedeniyle müstakil ev yapmaya başladı.

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden etkilen 11 ilden biri olan Diyarbakır’da, vatandaşlar köylerin yolunu tuttu. Yaşanan şiddetli depremlerin ardından artçı sarsıntılar ve özellikle uzmanların beklediği Bingöl depremi uyarıları nedeniyle Kulp ilçesinde apartmanlarda yaşayan vatandaşlardan imkanı olanlar ilçenin kırsal mahallelerinde müstakil ev yapmaya başladı.

Deprem kuşağında yer alan Kulp’ta köylerde arsaları olan vatandaşlar 1 ay gibi kısa bir süre içerisinde oturabilecekleri tek katlı ve güvenli evler yapamaya başladıklarını belirterek, "Yaşanan korkunç depremin ardından yaptığımız bu müstakil evlerde kendimizi daha güvende hissediyoruz" dedi.