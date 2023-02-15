Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı kırsal Zeyrek Mahallesindeki vatandaşlar depremzedelerin ısınması için baltalarla kırdıkları 3 kamyon odunu deprem bölgesine gönderdi.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı kırsal Zeyrek Mahallesindeki vatandaşlar depremzedelerin ısınması için baltalarla kırdıkları 3 kamyon odunu deprem bölgesine gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak tarihe geçen depremin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Kulp ilçesinde de yardımların depremzedelere ulaştırılması için çalışmalar sürüyor. Depremin etkilediği 10 ildeki afetzedelere yardım ulaştırmak için tüm dünya seferber olurken, afetzedelere bir destek de Diyarbakır’ın Kulp ilçesinden geldi. İlçeye bağlı kırsal Zeyrek Mahallesi sakinleri, zorlu hava şartlarında afetzedeler için odun topladı. Biriktikleri odunları baltalarla kesen mahalle sakinleri, odunları 3 kamyona yükleyerek deprem bölgesine ulaştırdı.