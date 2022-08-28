Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde Kızılay tarafından Genç Kızılay gönüllüleri olarak "kan ver hayat kurtar" kampanyası düzenlendi.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde Kızılay tarafından Genç Kızılay gönüllüleri olarak "kan ver hayat kurtar" kampanyası düzenlendi.

Kulp ilçesi merkez Yeni Mahallede Genç Kızılay gönüllüleri olarak "kan ver hayat kurtar" kampanyası düzenlendi. Kurulan standa vatandaşların ilgi gösterdiği ve 2 gün süren kampanyada 105 ünite kan toplandı. Genç Kızılay Kulp Temsilcisi Ahmet Aktaş, kan bağışının olmadığı bir toplumda, her gün binlerce kişi hayatını kaybedebileceğini söyledi. Aktaş, "Bu sebep ile düzenli kan bağışında bulunmak insanların hayatını kurtarır. Şu anda hastanelerde halen kan bekleyen vatandaşlarımız var. Kimi refakatçiler basit bir kanı gün boyunca arıyor. Kan bulunmadığı takdirde maalesef yakınını kaybediyor. Bu nedenle ise hasta yakınları sağlıkçılara saldırıp ölümcül yaralara sebep olabiliyor. Bugün kendinize empati yaparak ameliyat masasında kendi eşinizi çocuğunuzu düşünerek o kanı verin. Kan sadece insanoğlun da bulunan bir gereçtir. Kanamalı hastalığı olan bir hastanın, ameliyatta 6-8 ünite kana ihtiyacı olabilmektedir. Bu hastanın kurtulabilmesi için kan gereksinimi olduğu unutulmamalıdır" dedi.