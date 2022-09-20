Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kulp ilçesi kırsal Zeyrek Mahallesi’nde daha önce inşa edilen Hayvan İçme Suyu (HİS) göletinin bakım-onarımını tamamladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kulp ilçesi kırsal Zeyrek Mahallesi’nde daha önce inşa edilen Hayvan İçme Suyu (HİS) göletinin bakım-onarımını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi, kenttin önemli gelir kaynaklarından biri olan hayvancılığın gelişmesi için kırsal mahallelerde çalışmalarına devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, çiftçilerin gelirini artırmak Kulp’ta daha önce inşa edildiği için ekonomik ömrünü tamamlayan Zeyrek mahallesinde yer alan HİS’de, bakım ve onarım çalışması yaptı.

Ekipler, çiftçilerin verim almakta zorlandıkları HİS göletlerinin bentleri yeniledi, göl aynasında oluşan toprakları iş makineleriyle temizledi, HİS’lerin daha verimli su toplamalarını sağlamak için göletlerin seviyesini 4-5 metre yükseltti.

Ekipler, yürüttükleri çalışmalar sonucunda mahallenin göletlerini yeniden kullanıma hazır hale getirdi. Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığın gelişmesi için ilçelerde bu yıl 51, geçen sene ise 61 HİS göletinin bakım ve onarımını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere destek olmak amacıyla kırsal mahallelerde çalışmalarına devam edecek.