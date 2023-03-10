Diyarbakır’ın Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya ile Erasmus+ Okul Eğitimi ve Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği projesi kapsamında İspanya’ya gidecek olan öğretmen ve öğrencileri makamında ağırladı.

Proje kapsamında İspanya’ya gidecek olan öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Gözlet, “Öncelikle Avrupa Birliğince onaylanan Erasmus+ Okul Eğitimi ve Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği projelerinin 2’sinin ilçemizde olması bizleri sevindirdi. Bu projenin olgunlaşmasında katkı sağlayan herkesi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Bizler eğitimin her alanında öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yanındayız. İspanya gezisinin öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz açısında güzel ve anlamlı geçmesini diliyorum” dedi.

Bu alanda Kulp İlçesinin kabul edilen ilk projeleri olduğunu belirten Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, “Bu proje sayesinde öğrencilerimiz çevre ve iklim değişikliği gibi dünyamız açısından önemli sorunlar hakkında farkındalık sahibi olacaklardır. Bunun yanında farklı kültürlerle etkileşime girme deneyimine erişeceklerdir. Öğrencilerimiz dışında öğretmenlerimiz de bu yapılacak eğitim seyahati sayesinde dijital materyal geliştirme ve öğretim stratejileri ile bütünleştirilmiş dijital eğitimde ders planlama ve uygulama becerilerinin gelişmesi alanlarında mesleki gelişimlerine katkıda bulunacaklardır. Kulp Çok Programlı Lisesi ve Hüseyin Esmer Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri 19-24 Mart tarihlerinde İspanya’nın Endülüs bölgesine gideceklerdir. Bu projelerin olgunlaşmasına katkıda bulunan rehber öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.