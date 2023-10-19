Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal ilçelerde düzenlediği "Mahallemde Şenlik Var" etkinliği Kulp ilçesinde yapıldı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın hazırladığı program çerçevesinde ilçe stadyumunda yapılan etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

Programda, palyaço ve animasyon gösterileri ile futbol, basketbol, voleybol, okçuluk, halat çekme, çuval yarışları, eğitsel ve eğlenceli parkur yarışmaları gibi sportif etkinlikler yer aldı.

Demir adam ve palyaçolarla keyif dolu bir gün geçiren öğrencilerin yüzleri palyaçolar tarafından boyandı.

Programda çocuklarla yakından ilgilenen Büyükşehir Belediyesi eğitmenleri, öğrencilere pamuk şekeri ikram etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal ilçelerde düzenlediği "Mahallemde Şenlik Var" etkinliği, diğer ilçelerde de yapılacak.