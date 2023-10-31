Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde çiftçiler, imece usulü ile tohumu toprakla buluşturdu.

Kulp ilçesinde çiftçiler, geçen haftalarda etkili olan yağışlarla birlikte topraklar yumuşayıp nemlenince, uzun bir bekleyişin ardından imece usulü ile tohumu toprakla buluşturdu.

Çiftçiler, tohum ve gübreyi römorklarına yükleyerek günün ilk ışıklarıyla birlikte tarlalara doğru yola çıkıyorlar. Kimi çiftçiler, eski geleneksel yöntemlere sadık kalarak ellerine aldıkları buğday ve arpayı serpme yöntemiyle toprakla buluşturuyor. Diğer çiftçiler ise modern tarım makinelerini kullanarak traktörlerin arkasına bağlanan mibzerlere yükledikleri tohumlar ve gübreleri toprakla buluşturuyor.