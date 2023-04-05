Son aylarda yağışların bol olmasıyla birlikte sevinen çiftçiler bahçe işlerine başladı.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, baharın gelmesiyle bahçe ve tarla sahipleri bahçelerinde ekim yapabilmek için hazırlıklara başladı. Yağışların bol olmasının ardından bu yıl insanların bağ ve bahçe işlerine daha fazla rağbet ettiği gözlendi. Bahçelerdeki çalı çırpı temizlenip yakılırken, ağaç ekimleri gerçekleşiyor.

Bahçe işleri için tarlasına giden Mahmut İnce, bu yılın kurak geçmesinden korktuklarını ancak son ayda yağışların bollaşmasıyla birlikte sevindiklerini ve yazın habercisi olan baharın geldiğini vurgulayarak, ağaç ekimi için bahçeyi temizlediklerini belirtti. Bahçedeki çalı çırpıyı topladıktan sonra ağaçların altını kazdıklarını dile getiren İnce, üzüm bağlarını kestiklerini ve yeni ağaçları diktiklerini kaydetti.