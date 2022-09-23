Diyarbakır’ın Kulp ilçesini Muş’a bağlayan karayolunun 25. kilometresinde geçtiğimiz kış mevsiminde meydana gelen heyelanda düşen kaya parçalarının temizlenmemesi ve yeterli önlem alınmaması tehlike saçıyor.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesini Muş’a bağlayan karayolunun 25. kilometresinde geçtiğimiz kış mevsiminde meydana gelen heyelanda düşen kaya parçalarının temizlenmemesi ve yeterli önlem alınmaması tehlike saçıyor.

Geçtiğimiz kış mevsiminde Kulp-Muş karayolunun 25’inci kilometresinde meydana gelen heyelanda tonlarca taş karayolunu ulaşıma kapattı. Sürücülerin haber vermesiyle yol karayolları ekipleri tarafından geçici olarak ulaşıma açıldı. Ancak o günden beri yola düşen kaya parçalarını temizlemek için herhangi bir çalışma yapılmadı. Yol sürücüler için tehlike saçıyor.

Özellikle ağır tonajlı araçların heyelanın oluştuğu yerde rampa olması nedeniyle ilerlemekte büyük sıkıntı yaşadıklarını belirten tır şoförü Medeni Yıldız, "Sürekli bu yolu kullanmaktayım. Kulp istikametinden Muş istikametine giderken 25’inci kilometresinde geçtiğimiz kış mevsiminde büyük bir heyelan oluştu ve tonlarca taş ve çamur yola savruldu, yol tamamıyla ulaşıma kapandı. Daha sonra ekipler geldiler yolu temizlediler. Ancak yolun dar olması ve iki yönlü olması sebebiyle karşıdan bir araç geldiği zaman diğer aracın geçişi için beklemek zorunda kalıyorum. Bizim gibi ağır tonajlı araç kullanan şoförler için bu çok büyük sıkıntıya sebebiyet vermekte” dedi.