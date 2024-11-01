Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde sonbahar ile birlikte oluşan renk cümbüşü görsel bir şölen oluşturdu.
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinin yüksek dağları, iki hafta önce mevsimin ilk kar yağışı ve hava sıcaklıklarının hızlı düşmesiyle birlikte renk değiştirdi. Yüksek dağlara yağan kar bir hafta içinde erirken, kış soğuklarının hakim olduğu dağlar, farklı renklere büründü.
Eğitimcilerin ‘İnci projesi’ ile 5 bin 400 yetim ve öksüz öğrencinin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılıyor
Dağlardaki yeşil örtü sonbahar renklerini bütün güzelliğiyle sunuyor.
Kaynak: iha