Diyarbakır’ın Kulp ilçesinin simgelerinden olan Kulp Çayı, bir zamanlar zengin alabalık popülasyonuyla bilinirken, son yıllarda yaşanan çevresel değişimler nedeniyle kuraklık alarmı veriyor.

Özellikle son yıllarda yağışların yetersiz kalmasıyla birlikte çayın debisinde belirgin bir düşüş gözlemlenirken, çayda kuraklık sinyalleri vermeye başladı. Suyun azalması, çayın çevresindeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerini de olumsuz yönde etkiliyor.

İlçe sakinlerinden Mahmut Yakut, “Bir zamanlar Kulp Çayında balık tutarak vakit geçirirdik. Çayın suyu berraktı, alabalıkların yüzdüğünü görürdük. Ancak son yıllarda yağışların azalması nedeniyle çayın akışı çok zayıfladı. Şu anda su seviyesi o kadar düşük ki, neredeyse kurumuş gibi görünüyor. Yağmurların gelmesini umut ediyoruz, yoksa Kulp Çayı tamamen yok olabilir. Bu durum sadece balıkları değil, tüm doğayı ve geçimimizi de olumsuz etkiliyor” dedi.