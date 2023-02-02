Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı ile her yer beyaz örtüyle kaplandı.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı ile her yer beyaz örtüyle kaplandı.

Kulp ilçesinde dün gece geç saatlerde yağan kar, özellikle rakımı yüksek kırsal mahallelerde etkili oldu. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreyi buldu. Bazı Sürücüler ise kar yağışından dolayı trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı. İlçe merkezindeki esnaf ise kar yağışı dolayısıyla iş yerlerinin önlerinde ve araçların üzerlerinde biriken karları temizledi.

Sis ile birlikte aralıklarla kar yağışının devam ettiği ilçede yetkililer, sürücülerin riskli durumlarda mecburi olmadıkça trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu.