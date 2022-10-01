Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle düzenlenen ’Konak 2. El Takas Pazarı’ büyük ilgi gördü.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle düzenlenen ’Konak 2. El Takas Pazarı’ büyük ilgi gördü.

Bilinçsiz tüketime karşı sürdürülebilir bir hayata dikkat çekmek hedefiyle düzenlenen etkinlikte, ikinci el giysi, kitap, oyuncak, takı, çanta ve ev eşyaları takas edildi. Konak Mahalle Komitesi ile Nilüfer Konak Altınevler Kadın Dayanışma ve Kültür Derneği katkılarıyla, “Mahallende değiştir, dönüştür, paylaş” sloganıyla Konak Kapalı Pazar Alanı’nda düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mahalle sakinleri hem ücretsiz takas gerçekleştirdi, hem de ücret karşılığı alışveriş yaptı.

Etkinliğe katılan Nilüfer Belediye Başkan Vekili Rasih Konca da emeği geçenlere Başkan Turgay Erdem adına teşekkür etti. Etkinliğin ilgi gördüğünü ifade eden Konca, hedeflerinin sürdürülebilir bir hayat için tüketim alışkanlıklarının gözden geçirilmesi olduğunu söyledi.

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş da etkinliğe gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Altınşehir’de yaptığımız ilk etkinliğin ardından kadın dernekleri ve mahalle komitelerinden büyük ilgi oldu. Bu etkinlik mahalledeki ilişkileri güçlendirirken ihtiyaçlara da karşılık veriyor. ‘İklim Yılı’ dolayısıyla az tüketime dikkat çekerek kaynakları tasarruflu kullanılması yönünde farkındalık oluşturmak istedik. Gelecek günlerde farklı mahallelerde de düzenlemeye devam edeceğiz. Gelenler ikinci eşyaları hem takas edebiliyor hem de uygu fiyata satın alabiliyorlar” dedi.

Gün boyu süren etkinlik çerçevesinde çocuk ve yetişkinler için, ‘Düğme ve sökük dikme, ‘Yama’, ‘Çoraptan bebek yapma’, ‘Pantolondan etek dönüşüm’ atölyeleri de düzenledi. Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası’nın da konser verdiği etkinliğe katılanlar alışveriş yaparken müzik keyfi de yaşadı.