Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri İl genelinde sürdürdüğü içme suyu hat yapım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler son olarak Ula Ataköy Mahallesinde çalışma gerçekleştirirken, bölgede sürekli arızaların oluştuğu ve su kesintilerine neden olan hattın önemli bir bölümünü yenilendi. Çalışmalar kapsamında kullanım ömrünü tamamlamış olan hat modern ve uzun ömürlü borularla değiştirilirken uzun bir süre vatandaşlara sorunsuz olarak hizmet verecek.

Ekipler, hattın kadastral yola taşınması için çalışma başlattı

Yine Ataköy Mahallesinde bulunan hatların vatandaşların arazilerinde bulunması nedeniyle buralarda meydana gelen arızalara müdahale edilmesinde zorluk yaşanıyordu. Bu nedenle MUSKİ ekipleri hem vatandaşların arazilerine zarar vermemek hem de arızalara hızlı müdahale edebilmek için hattın 1300 metrelik kısmını kadastral yola taşımak için çalışma başlattı. Çalışmaların önemli bir kısmı tamamlanırken, kalan kısmın da kısa sürede tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.