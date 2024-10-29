DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi ekipleri Şerefiye Mahallesi’nde kullanım ömrü biten taşların yenileme çalışmalarını tamamladı.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri il genelinde çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler şehrin en kalabalık mahallelerinden birisi olan Şerefiye Mahallesi’nde kullanım ömrü tamamlanan kaldırımlarda düzenleme ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler kaldırımların tamamını kaldırırken, yeni taşlar ile yenileme çalışması yaparak Şerefiye mahallesinin kaldırımlarını vatandaşların kullanımına sundu.