Antalya’da kullanılmayan binada çıkan yangın, çevredeki diğer gecekondulara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, sabah 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 912 Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan gecekondudan dumanlar çıktığını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler metruk binada çıkan yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile bitişiğinde bulunan gecekondulara sıçramadan söndürüldü. Gecekondu içerisinde madde bağımlısı şahısların olabileceğinin belirtilmesi üzerine itfaiye ekiplerinin bina içerisinde yaptığı aramada kimseye rastlanılmadı.