Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kullanılmayan barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken bir yavru köpek telef oldu.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kullanılmayan barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken bir yavru köpek telef oldu.

Adapazarı ilçesi 491. Sokak’ta kullanılmayan barakada henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangın neticesinde bir yavru köpeğin telef olduğu öğrenildi. Yangında baraka kullanılamaz hale gelirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.