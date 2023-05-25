Eskişehir’de kullanılmayan bir AVM vandalların hedefi olarak harabeye döndü.

Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi’nde bulunan bir AVM uzun zamandır kullanılmayınca vandalların hedefi oldu. Boş kalan AVM’nin duvarlarına çeşitli yazılar yazıldığı görülürken, duyarsız vatandaşlar tarafından bina üzerindeki birçok camın kırıldığı gözlerden kaçmadı. Neden ve kim tarafından zarar verildiği bilinmeyen yapının dış cephesinin de zarara uğradığı ve bazı bölümlerde tuğlaların bilinçli bir şekilde kırıldığı görüldü. Eski AVM binasının bu hale gelmesine üzüldüklerini dile getiren mahalle sakinleri, bazen buraya eğlenmeye gelen kişilerin ateş yakıp çevreye rahatsızlık verdiğini söyledi. Bu tarz hareketlerin çevre sakinlerini tedirgin ettiğinin altını çizen vatandaşlar, hem milli servete zarar verildiğini hem de insanların huzurunun kaçırıldığından yakınarak bu durumun çözülmesini istiyor.