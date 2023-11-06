2023-2024 Manisa Ali Kaya sezonunda Süper Amatör ligi C grubunda Kula’yı temsil eden ve ilk maçında Selendi Belediyespor’u ağırlayan Kulaspor, ilk müsabakasında 3-1 galip geldi.

Manisa Süper Amatör Ligi C grubunda Kula’yı temsil eden takımlardan biri olan Kulaspor, 2023-2024 sezonunun ilk maçında Selendi Belediyespor’u ağırladı. Uzun yıllar aranın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bakım ve onarımları tamamlanan 4 Eylül Şehitleri Stadyumu’nda oynanan müsabakanın seremonisine pankartla çıkan Kulasporlu oyuncular, önceki dönemin Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Kulalı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Kula’ya kazandırdığı eserler için teşekkür etti.

İlk düdük sesinin ardından Bölgesel Amatör Ligi (BAL) hedefiyle sezona başlayan Kulaspor, oldukça çekişmeli geçen müsabakada Mutlu Dönmez, Umut Can Akay ve Ahmet Pekdemir’in attığı gollerle Selendi Belediyespor’u 3-14 mağlup etti.

Ligin ilk haftasında 3 puanı 3 golle hanesine yazdıran Kulaspor, ligin 2. haftasında 1984 Salihlispor’a konuk olacak. 1984 Salihlispor, ligin ilk maçında konuk olduğu Köprübaşı Belediye Gençlikspor’a 4-0 mağlup oldu.