2024-2025 Manisa Süper Amatör Lig Salihli Grubu’nda Kula’yı temsil eden Kulaspor, 12. hafta müsabakaları kapsamında Kapancıspor’a konuk oldu. Salihli İsmail Doğan Erdinç Sahası’nda oynanan zorlu mücadelede Kulaspor, 2-1’lik skorla galip gelerek üç puanın sahibi oldu.

2024 - 2025 Manisa Süper Amatör Lig Salihli Grubu’nda Kula’yı temsil eden Kulaspor ekibi 12. hafta müsabakaları kapsamında Kapancıspor’a konuk oldu. Salihli İsmail Doğan Erdinç Sahası’nda oynanan çekişmeli mücadelede Kapancı ekibi 3.dakikada penaltıdan bulduğu golle mücadeleye 1-0 önde başladı. Karşılaşmada ikinci yarının son dakikalarına kadar golsüz eşitlik sürerken 87. dakikada Kaptan Bekir Gökoğlan’ın attığı golle Kula ekibi durumu eşitledi. Rakibi karşısında kurduğu üstünlüğü elden bırakmayan Kulaspor 90+3. dakikada Mehmet Can Acar’ın attığı golle 2-1 öne geçti. Seyir zevkinin doruklara ulaştığı mücadele Kulaspor ekibinin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.