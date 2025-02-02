2024-2025 Manisa Süper Amatör Lig Salihli Grubu’nda Kula’yı temsil eden takımlardan biri olan Kulaspor 11. hafta müsabakaları kapsamında ligde 2. sırada mücadele eden Salihli Belediyespor’u ağırladı. Zorlu mücadelede Kulaspor rakibini 2-1 mağlup etti.

2024 - 2025 Manisa Süper Amatör Lig Salihli Grubu’nda Kulaspor, Salihli Belediyespor’u konuk etti. 4 Eylül Şehitleri Stadyumu’nda oynanan mücadelede Kulaspor ekibi, Kaptan Bekir Gökoğlan’ın 32. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlarken ilk yarının son dakikalarında 1 kırmızı kart görerek sahada 10 kişi kaldı. İkinci yarıya hızlı başlayan Kulaspor ekibi ikinci yarının ilk dakikalarında Enes Çakır’ın bulduğu golle farkı 2’ye çıkardı. İkinci yarının sonlarına doğru Salihli ekibi Kula kalesinde bulduğu fırsatı gole çevirerek mücadelede durumu 2 - 1’e getirdi. Seyir zevkinin doruklara ulaştığı mücadele Kulaspor ekibinin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Öte yandan ligde 4. sırada olan Kula ekibi puanını 16’ya taşıyarak 3. sıraya yerleşti.