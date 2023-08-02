Manisa’nın Kula ilçesinde Mumcu ailesinin destekleriyle restore edilen ve kısa süre içerisinde hizmete açılması planlanan yeni sağlık kampüsünde sona gelindi. Eski Devlet Hastanesi arazisinde inşa edilen sağlık kampüsünde İlçe Sağlık Müdürlüğü, 7 hekimlik 3 No’lu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu hizmet verecek.

Kula Devlet Hastanesi’nin geçtiğimiz yıl haziran ayında yeni hizmet binasına taşınmasının ardından boş kalan Tabduk Emre Caddesi’ndeki eski devlet hastanesi arazisine yeni bir sağlık kampüsü yapılması için çalışmalarda sona gelindi. İstihdam ve yatırım konusunda Kula’nın önde gelen ailelerinden olan Mumcu ailesi tarafından desteklenen yeni sağlık kampüsü, hizmet için gün saymaya başladı. İnşa aşamaları sona eren ve ince işçilikleri tamamlanmasının ardından hizmete açılması planlanan yeni sağlık kampüsünde İlçe Sağlık Müdürlüğü, 7 hekimlik 3 No’lu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu sağlık hizmeti sunacak.

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Manisa Valiliği ve Mumcu ailesi adına Ali Mumcu arasında imzalanan protokol, Sağlık Bakanlığı’na tahsisli eski Kula Devlet Hastanesi A blok poliklinik katının Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’nün tadilat projesine uygun olarak hayırsever Mumcu Ailesi tarafından Ali Mumcu’nun sorumluluğunda 7 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna dönüştürülmesini ve hizmet binası olarak kullanılmak üzere Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edilmesini içeriyor.