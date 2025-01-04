Iğdır’da arazide bulunan kulaklı orman baykuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nde bakım ve tedavisinin ardından doğaya salındı.

Iğdır’da, duyarlı vatandaşlar tarafından halsiz ve bitkin halde bulunan bulaklı orman Baykuşu, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Baykuşun durumu, ekiplere bildirilmesinin ardından hızla değerlendirildi ve tedavi edilmesi için gerekli bakım süreci başlatıldı. Şube Müdürlüğü personeli, baykuşun beslenmesini ve sağlığını yeniden kazanmasını sağladı. Yapılan çalışmaların ardından, kulaklı orman baykuşu sağlıklı bir şekilde doğal ortamına geri bırakıldı.