Eskişehir’de doğuştan iki kulağı da olmayan minik Zeynep’in annesi Nurten Demir’e İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) haberinden sonra ulaşan SÜ Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Akdağ, aileyi kliniğine davet ederek muayene ve ameliyatta yardım sözü verdi.

Eskişehir’de doğuştan kulakları olmayan 6 yaşındaki Zeynep Demir annesi Nurten Demir, Erenköy Mahalle Muhtarı Sıdıkanur Karabulut vesilesiyle İhlas Haber Ajansı muhabirine ulaşmış, verdiği röportajda kızının tek kulağının tedavisi için en az 1 milyon 200 bin lira gerektiğini belirtmişti. Maddi durumlarının kötü olduğunu söyleyen anne Demir’in İHA muhabirine verdiği röportaj sonrası, bir televizyon programına katıldı. Programda aileye ulaşan ve Türkiye’de bu ameliyatı yapabilen sayılı doktorlardan olan SÜ Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Akdağ, minik Zeynep’i muayene etmek için kliniğine davet ederken, ameliyatı konusunda yardımcı olabileceğini belirtti. Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Akdağ’ın yardım sözü ile oldukça mutlu olan Zeynep ve annesi Nurten Demir, muayene olacağı günü adeta iple çekiyor.

"Zeynep’le Konya yolcusuyuz inşallah"

Doğuştan kulakları olmayan 7 yaşındaki Zeynep’in annesi Nurten Demir, "Çok fazla heyecanlıyız zaten heyecandan ses de gitti bizim. Valla güzel gelişmeler oluyor. Zeynep için biz zaten bir haftadır bir zorlu süreçteydik. Cihazımız bozuldu. Bir şekilde yardımlar toplandı. Cihaz alındı. Şu an çözüme ulaştık ama hani bir an evvel artık biz ameliyat olsun diye daha hızlanmak istiyoruz. İhlas Haber Ajansı’ndan bize ulaştılar. Muhtarımız aracılığıyla bizi buldular. Sesimizi duyurdular. Onların aracılığıyla Konya’da Osman hocamız bize ulaştı. Şu an çok güzel gelişmeler oluyor. Bizi yanına çağırıyor. Güzel şeyler olacak sizin sayenizde. Biliyorum ben çok heyecanlıyım. Şu an daha fazla heyecan yaptım. Yayından sonra sizinle iletişime geçelim dedi. Numara bırakacağım dedi. Zeynep’le Konya yolcusuyuz inşallah sizin sayenizde. Zeynep’in kulakları yapılacak. Kanal yolu açılacak. Sizlerin sayesinde gerçekten bunlar bizim için çok güzel. Haberler çok güzel, gelişmeler. Sesimizi duyanlar olacak. İnanıyorum ben. Güzel yerlere ulaştı çünkü haberimiz güzel insanlara ulaştı. Dönüşleri de olacak da, devam edecek ben inanıyorum" dedi.

"Bir doktor onlarla iletişime geçti"

İhlas Haber Ajansı’na ulaşarak ailenin sesini duyurmakta vesile olduğu için oldukça mutlu olduğunu söyleyen Erenköy Mahalle Muhtarı Sıdıkanur Karabulut, "Nurcan Hanım’ın kızı mikrotia asteraya hastası. Kulakları yoktu, kulak kanalları yoktu. Bana ulaştılar, ben de İhlas Haber Ajansı’na ulaştım. Sağ olsunlar onların sayesinde çok daha başarılı işlere imza attık. Evet, bugün canlı yayına çıktılar. Bir doktor onlarla iletişime geçti. Zaten bu işi yapan doktor sayısı bir elin beş parmağını geçmeyecek şekildeymiş ve işinde çok çok iyi bir doktorumuz iletişime geçti. Böyle bir şeye vesile olduğum için onur duydum. İnşallah kızımızın daha güzel haberlerini de alırız" ifadelerini kullandı.