Giresun’un önemli turizm merkezlerinden biri olan ve yaz-kış yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Yavuzkemal Beldesine bağlı Kulakkaya Yaylası’nda bu günlerde karla mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Giresun’un en çok kar yağışı alan bölgesi olan Yavuzkemal’de, belediye ekipleri 24 saat boyunca çalışıyor. Kar kalınlığının bazı yerlerde 1 metreye kadar ulaştığı bölgede, Yavuzkemal Belediye Başkanı Adem Önal,"Yavuzkemal Beldemizde 7 gün 24 saat esasına göre karla mücadelemiz aralıksız sürüyor. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgelerde iş makinelerimiz ve personelimizle sahadayız. Halkımızın mağdur olmaması için yollarımızı sürekli açık tutuyoruz. Şu an itibariyle kapalı yolumuz bulunmamaktadır.Özellikle de önemli turizm alanlarımızdan biri olan Kulakkaya Yayla yolunu açık tutmak için yoğun mesai harcıyoruz" dedi.

Bölgedeki yolları kullanacak sürücülere de uyarılarda bulunan Başkan Önal, “Aracınızla kış lastiği ve zinciri olmadan trafiğe çıkmamanız önemlidir" dedi.