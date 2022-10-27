Medline Adana Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Arslanhan, kulak tıkanıklığının bireyin yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürebileceğini söyledi.

Medline Adana Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Arslanhan, kulak tıkanıklığının bireyin yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürebileceğini söyledi.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Arslanhan, kulak tıkanıklığının nadiren altta yatan ciddi bir soruna işaret etiğini belirterek, “Genellikle basit bir problem olsa da bu durum bireyin yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürebilir” diye konuştu.

Nedene göre tedavi planlanıyor

Dr. Murat Arslanhan, kulak tıkanıklığı eğer kulak kiri ve dış kulaktaki yabancı cisim gibi nedenlerden meydana gelmişse, doktor tarafından bu oluşumun dışarı çıkartılmasının sorunu ortadan kaldıracağını belirterek, “Dış veya orta kulak enfeksiyonunda ise öncelikle ilaç tedavisine başvurulur. Üst solunum yolları enfeksiyonu ile sinüzit gibi enfeksiyonlara bağlı tıkanmalarda yakınmaları gideren ve özellikle burnu açmaya yönelik ilaç tedavileri, gerekliyse antibiyotik verilir. Seröz otit sorunu (Orta kulakta sıvı toplanması) burun açıcı spreyler veya ilaçlara rağmen düzelmezse kulak zarındaki sıvı boşaltılır. Bazı kronik durumlarda uzun süreli çözüm için kulak zarına tüp de takılabilir. Sorun ani gelişen işitme kaybı ise anti viral ilaçlar ve kortizon tedavisine yönelinir. Cerrahi tedavi ise kitle ya da geniz eti nedeniyle gelişen kulak tıkanıklıklarında bir seçenek olarak gündeme gelebilir” dedi.

Tıkalı kulağı açmak için bilinçsizce hareket etmek daha çok tıkanmasına hatta bu yanlış davranış nedeniyle tıkanan kulağın ciddi sorunlara maruz kalmasına neden olabilir” diyen Dr. Murat Arslanhan, kulağa herhangi bir zarar vermeden açmak için pratik önerilerde bulundu:

1. Kulak kepçenizi hareket ettirin

Eğer söz konusu olan duşta veya havuz gibi yerlerde dış kulak yoluna su kaçmasına bağlı bir tıkanıklık ise başı her iki yana doğru eğerek kulak kepçesini hareket ettirmek kulak tıkanıklığının düzelmesini sağlayabilir.

2. Yutkunun ve esnemeye çalışın

Östaki tüpü tıkanıklığı kulak tıkanıklığının en sık sebeplerinden biridir. Esnemek, sakız çiğnemek ve yutkunmak gibi hareketler östakinin açılıp kapanmasını sağlayarak kulak tıkanıklığını düzeltebilir.

3. Sıcak duş alın, buhar soluyun

Sıcak duş ve buhar solumak, burun ile genizdeki mukusu inceltip akışkanlığını artırarak geniz ve burnun açılmasını sağlayabilir. Bu davranış östaki tıkanıklığını da gidereceğinden kulak tıkanıklığının ortadan kalkmasına yardımcı olabilir.