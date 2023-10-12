Medicana Sağlık Grubu Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Enver Ferruh İnan, halk arasında kepçe kulak olarak bilinen kulak deformitesinin toplumda her yüz kişiden beşinde görüldüğünü ve söz konusu durumun erken yaşlarda tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.

Halk arasında kepçe kulak olarak bilinen kulak deformitesi, toplumda her yüz kişiden beşinde görülüyor. Kulak kıvrımlarının yeterince oluşmaması veya bazı kısımlarının fazla geniş olması sebebiyle ortaya çıkan bu durum kulakların olduğundan büyük ve açık görünmesine neden oluyor. Görsel olarak mutsuz eden kepçe kulağın operasyonu ise oldukça kolay. Operasyon sonrasında iyileşme süreci yalnızca 1 hafta sürüyor.

Medicana International Ankara Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Enver Ferruh İnan, kepçe kulak görülen bireylerin, okul çağında ve ergenlik döneminde sosyal ve psikolojik sorunlar yaşadığını söyledi. Çocukların akranlarının zorbalıklarına maruz kalabileceğini, psikolojik problemler, özgüven eksikliği ve içe kapanıklılık sorunu yaşayabileceğini belirten İnan, “Bu tür sorunların yaşanmaması için kepçe kulak probleminin kıkırdak gelişiminin büyük ölçüde tamamlandığı 5 yaşından sonra ve çocuk okula başlamadan önce ameliyatla bir kulak burun boğaz Uzmanı tarafından düzeltilmesi gerekir” önerisinde bulundu.

“Çocuklarda iyileşme hızlı, başarı şansı daha yüksek“

Op. Dr. İnan, otoplasti adı verilen kepçe kulak ameliyatı için ideal yaşın 5 ve 6 yaş dönemi olduğunu dile getirdi. Daha ileri yaşlarda da kepçe kulak ameliyatının yapılabileceğini vurgulayan İnan, “Çocuklarda iyileşme daha hızlıdır ve ameliyatın başarı şansı daha yüksektir. Çocuklarda genel anestezi, yetişkinlerde ise lokal anestezi ile yapılabilen basit bir ameliyattır” dedi.

“Operasyon sonrasında iyileşme süreci 1 hafta”

Ameliyatın kulak kanalıyla dolayısıyla işitme ile bir ilgisi olmadığını belirten İnan, ameliyat yöntemlerine ilişkin şöyle konuştu:

“Kesi olmadan sadece iplerle poliklinik şartlarında yapılabilen yeni teknikler mevcuttur. Klasik yöntemde ise kulak arkasından bir kesi ile açılarak yapılmaktadır. Kesi, kulak arkasında kalacağı için iz kalma riski çok düşüktür. İyileşme süreci ortalama 1 haftadır.”

Hastaların ameliyatın ardından bir süre bandaj takması gerektiğini bunun dışında ekstra bir özene ihtiyaç olmadığını belirten İnan, “Çocuklarında bu problem olan ebeveynlerin çocuklardaki psikolojik etkileri göz önünde bulundurarak zamanını geçirmeden bir uzmana başvurmasında yarar vardır” diye konuştu.