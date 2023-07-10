Manisa’nın Kula ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir markette meydana gelen yangına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İş yeri sahibinin markette bulunmadığı bir sırada yanıcı maddelerin yer aldığı rafa yakın bir noktada elektrik tesisatından çıktığı görülen yangının, yanıcı maddelerin alev almasıyla büyüdüğü görülüyor.

Kula’nın merkez mahallesi olan Akgün Mahallesi Divlit Caddesi’nde 8 Temmuz Cumartesi günü sabah saat 10.00 sıralarında meydana gelen market yangınına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İşyerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde market sahibinin iş yerinde bulunmadığı sırada yanıcı maddelerin yer aldığı rafın hemen yanında elektrik tesisatından dumanlar yükseldiği görülüyor. Kısa bir sürede alev alan elektrik tesisatından kaynaklı patlamaların da görüldüğü görüntülerde kolonya, çakmak gazı, sinek ilacı ve oda parfümleri gibi yanıcı maddelerin alev almasıyla yangının işyerini sardığı görülüyor.

İş yerinin üst katında ikamet eden market sahibinin ailesi ile mahalleli vatandaşların patlamaları ve çıkan alevleri fark etmesinin ardından ihbar edilen olayda, kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını üst katlara ve diğer evlere sıçramadan kontrol altına almıştı.

Büyük çapta maddi hasara neden olan yangından dolayı iş yeri ve içerisindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.