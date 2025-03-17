2020 yılından bu yana Kula Devlet Hastanesi’nde Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Çağlar Sarıgül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı’nda 14 Mart Tıp Bayramı Sabuncuoğlu Şerefeddin Ödülü’ne layık görüldü. Kula’da görev yapan Uzm. Dr. Sarıgül, ödülünü Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren’in elinden aldı.

2020 yılından bu yana Kula Devlet Hastanesi’nin Başhekimi olarak görev yapan eşi Op. Dr. Cansu Sarıgül ile birlikte Kula ve çevre ilçelere göz hastalıkları alanında hizmet veren ve bugüne kadar sayısız başarılı operasyonları ile Kula halkı tarafından sevilen bir hekim olan Kula Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Çağlar Sarıgül, branşındaki başarısını güzel bir ödülle taçlandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve 81 ilden hekimler ve sağlık çalışanlarının katıldığı İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı’na katılan Uzm. Dr. Çağlar Sarıgül, 14 Mart Tıp Bayramı Sabuncuoğlu Şerefeddin Ödülü’ne layık görüldü. Branşındaki başarısına bir yenisini daha ekleyen Uzm. Dr. Sarıgül, ödülünü Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren’in elinden aldı.

Kula’da göreve başladığı günden bu yana göz hastalıkları alanında yüzlerce operasyon yapan ve görev süresi boyunca sadece Kula ilçesinden değil, çevre il ve ilçelerden de hasta kabulü yapan Uzm. Dr. Sarıgül, aynı branşta hizmet verdiği eşi Op. Dr. Cansu Sarıgül ile birlikte, sadece geçtiğimiz Şubat ayında 198 operasyona imza atarak başarısını sürdürüyor. Gencinden yaşlısına yüzlerce hastası ile yakından ilgilenip hastalarının sürecini takip eden Uzm. Dr. Sarıgül, aldığı bu ödülle başarısını taçlandırmanın gururunu da yaşadı.