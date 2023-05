Manisa’nın Kula ilçesinde 5 ayda 617 tütün denetimi yapılırken bir işletmeye de idari yaptırım uygulandı.

Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aybüke Aslı Ayyıldız, 31 Mayıs Tütünsüz Dünya Günü nedeni ile basın açıklaması yaptı. Türkiye’de çıkarılan kanunlar ve yapılan uygulamalar ile nüfus yoğunluğuna göre tütün kullanımının önemli ölçüde azaldığını belirten Dr. Ayyıldız, “Günümüzde her yıl dünya genelinde milyonlarca kişinin kalp krizi, felç, kanser, nefes darlığı gibi hastalıklara yakalanmasına ve ölümüne neden tütün kullanımının zararlarına dikkat çekmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tüm dünyada 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü olarak ilan edilmiştir. Ülkemiz, çıkardığı kanunlar ve yaptığı uygulamalar ile nüfusta tütün kullanım sıklığını önemli ölçüde azaltmış, tüm dünyanın takdirini kazanmıştır. Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kula Belediye Başkanlığı personelinden oluşan tütün kontrol ekibi, herkese açık işletmelerde 2023 yılında 617 denetim yapmış olup 1 işletmeye idari yaptırım uygulanmıştır. Verilerden de anlaşılacağı üzere Kula ilçemiz tütün tüketiminin azaltılması konusunda her yıl başarı grafiğine sahiptir. Biz Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Gününde tüm sigara kullanıcılarını 24 saat süreyle sigarayı bırakarak Dünya Tütünsüz Günü’ne destek olamaya davet ediyoruz” diye konuştu.