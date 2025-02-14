Manisa’nın Kula ilçesinde bulunan Bekir Sacide Filiz Keleşoğlu Bilim ve Sanat Merkezi’nin 5. sınıf öğrencileri insani değerler çerçevesinde kaleme özgün hikayeleri kitap haline getirdi.

Manisa’nın Kula ilçesinde Bekir Sacide Filiz Keleşoğlu Bilim ve Sanat Merkezi’nin 5. sınıf öğrencileri, anlamlı bir projeye imza attı. Merkez Müdürü Suphi Aksoy’un önderliğinde, eğitim programlarında insani değerler çerçevesinde özgün hikâyeler kaleme alan 13 özel yetenekli öğrenci, eserlerini bir kitapta bir araya getirdi. "Küçük Yazarlardan Değerler Çınarı" adı verilen ve baskısı yapılan bu özel kitap, öğrencilerin değerler eğitimini özgün bir şekilde ifade etmelerini sağladı. Kitapta yer alan hikâyeler; dürüstlük, saygı, sorumluluk, çalışkanlık gibi temel insani değerleri anlatan özgün metinlerden oluşuyor. Özel yeteneklerini ortaya çıkararak güzel eserler kaleme alan öğrenciler, ilk kez kitap çıkarmanın ve okuyucularla buluşmanın gururunu yaşadı.

Kitabın basımının ardından, genç yazarlar için özel bir imza günü düzenlendi. Düzenlenen törene Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir de katılarak, öğrencileri bu anlamlı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Öğrenciler, kitaplarını imzalayarak büyük bir heyecan ve gurur yaşarken, öğretmenleri ve aileleri de onların bu başarılarına ortak oldu.

Bu anlamlı proje ile hem öğrencilerin yazarlık yetenekleri teşvik edildi hem de değerler eğitimi konusunda önemli bir farkındalık oluşturuldu.