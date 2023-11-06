Her yıl 29 Ekim-04 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası, Manisa’nın Kula ilçesindeki Atatürk İlkokulu tarafından hazırlanan programla kutlandı. Gönüllü velilerin evde yaptığı çorbaların da ikram edildiği program sonunda Türk Kızılay’ı tarafından kan bağışı toplandı.

Ülke genelinde her yıl 29 Ekim-04 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay haftası, Kula’da da çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Atatürk İlkokulu tarafından hazırlanan kutlama programı, okul bahçesinde düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Atatürk İlkokulu Müdürü Cafer Demir yaptı.

Kanın acil değil, sürekli ihtiyaç olduğunu ifade eden Müdür Cafer Demir, Kızılay’ın kuruluşu ve işlevi hakkında bilgiler verdi.

Günün önemine binaen yapılan konuşmanın ardından, öğrenciler tarafından Kızılay haftası ile ilgili hazırlanan şiir, kompozisyon ve sunumlar yapıldı. Öğrencilerin sunumlarının ardından Kızılay’ın temel ilkeleri, çalışma şartları ve Kızılay’ı anlatan sloganlar, öğrenciler tarafından seslendirildi.

Öğrenci velilerinin evlerinde yaptığı çorbaların katılımcılara ikram edildiği program sonunda, Türk Kızılay’ı tarafından okul bahçesinde kan bağışı toplama etkinliği başladı. Ayrıca Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından organ bağışı konusunda bilgilendirici broşürler dağıtılıp organ bağışları da toplandı.

Atatürk İlkokulu tarafından Kızılay Haftası ile ilgili düzenlenen programa, Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir’in yanı sıra, Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Taner Vural, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve mahalleliler katıldı.