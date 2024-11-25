25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Kula 80.Yıl Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ile kolluk kuvvetleri önderliğinde stant açıldı. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin anlatıldığı stantta, Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir’de vatandaşlara bilgilendirici broşürler ve gül dağıttı.

Kula 80. Yıl Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında ilçenin bazı noktalarında stant açtı. Kadına yönelik şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması’nın (KADES) anlatıldığı farkındalık etkinliğinde Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir ve protokol üyeleri de katıldı. Kolluk kuvvetleri ile birlikte vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele konularında bilgilendirici broşürler dağıtan Kaymakam Özdemir, kadınlara da gül dağıttı.