Kula Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü öncülüğünde Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü, kadına karşı şiddetle mücadele çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan KADES uygulamasını tanıtmak için bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kula Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü öncülüğünde Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü, kadına karşı şiddetle mücadele çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan KADES uygulamasını tanıtmak için bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Toplumda şiddet gören ve mağdur olan kadınlar için farkındalık oluşturmak adına Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile ilgili vatandaşları bilgilendirme çalışmalarına devam eden Kula Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kula İlçe Müftülüğü personelleri ile birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan KADES uygulamasını tanıtmak için faaliyet gerçekleştirdi. İlçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla tek tek sohbet ederek kadına karşı şiddetle mücadelede yürütülen faaliyetler hakkında bilgi veren kurum personelleri, semt pazarında da vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıttı.