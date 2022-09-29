Manisa’nın Kula ilçesinde uygulama yapan jandarma ekipleri, 663 paket bandrolsüz sigara ve 26 litre bandrolsüz içki ele geçirdi.

Manisa’nın Kula ilçesinde uygulama yapan jandarma ekipleri, 663 paket bandrolsüz sigara ve 26 litre bandrolsüz içki ele geçirdi.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Gökçeören Jandarma Karakol Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İzmir-Ankara D300 karayolu üzerinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada alınan bir istihbarat doğrultusunda bir otomobili durduran jandarma ekipleri, otomobilde 663 paket bandrolsüz sigara ile 26 litre bandrolsüz içki ele geçirdi. Bandrolsüz içki ve sigaralara el konurken, şüpheli şahıslar ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.