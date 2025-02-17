Kula İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri, bir duyum üzerine yaptıkları operasyonda kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Operasyonda çok sayıda malzeme ele geçilirken 1 şüpheli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı

Kula’da kaçak kazıya geçit vermeyen Kula İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, önceki gün alınan bir duyum üzerine Güvercinlik Mahallesi’ne operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda tespit edilen kazı alanına yakın bir noktada bulunan N.Ü. (38) ve aynı şahsa ait bir araç içerisinde bir adet dedektör ele geçirildi. Kazı alanında yapılan incelemede ise 2 adet merdiven, 1 adet jeneratör, 1 adet takım çantası, 1 adet çeki demiri, 1 adet dedektör, 1 adet balyoz, 1 adet hiti ve kazı kullanıldığı değerlendirilen muhtelif malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken N.Ü. isimli şüpheli Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.