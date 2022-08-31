Sağlık çalışmalarının yanı sıra gençlere yönelik ortak projeler ile eğitimler veren Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli, Gençlik ve Spor Kula İlçe Müdürlüğü ile yürüttüğü ortak bir projede sağlıklı beslenme, obezite ile mücadele ve fiziksel aktivite konularında gençlere seminer düzenledi.

Sağlık çalışmalarının yanı sıra gençlere yönelik ortak projeler ile eğitimler veren Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli, Gençlik ve Spor Kula İlçe Müdürlüğü ile yürüttüğü ortak bir projede sağlıklı beslenme, obezite ile mücadele ve fiziksel aktivite konularında gençlere seminer düzenledi.

Bir yandan aşı çalışmaları, bir yandan halkın sağlığını korumak için yapılan çalışmaları yürüten Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli, gençlere yönelik çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Gençlik ve Spor Kula İlçe Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yürüten İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kula Gençlik Merkezi toplantı salonunda gençlere yönelik sağlıklı beslenme, obezite ile mücadele ve fiziksel aktivite konularında seminer düzenledi. İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli ebe Zübeyde Kılınç tarafından gerçekleştirilen eğitim öncesinde bilgi veren İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aybüke Aslı Ayyıldız, seminere katılan gençlerle tek tek sohbet ederek gençlerin sorularını yanıtladı. Ev sahipliği yapan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne de teşekkür eden Dr. Ayyıldız, gençlere yönelik eğitimlerin devam edeceğini belirtti.