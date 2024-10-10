Kula’da eğitim faaliyetlerini sürdüren Bekir Sacide Filiz Keleşoğlu Bilim ve Sanat Merkezinde, Uzay Havacılık Haftası kapsamında hizmete hazırlanan Astronomi Uzay ve Havacılık Atölyesi ile müzik sınıfının açılışı, Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıllarda Kula’da eğitim öğretim faaliyetine başlayan ve önceki öğrenim yılında onlarca başarılı projeye imza atan Bekir Sacide Filiz Keleşoğlu Bilim ve Sanat Merkezi, bünyesine kazandırdığı yeni bir atölye ve bir sınıfla kalitesini bir kat daha artırdı. Özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerini fark ettirmek ve bu özel yeteneklerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamayı hedefleyen BİLSEM’de, merkez yönetiminin büyük çabalarıyla hazırlanan Astronomi Uzay ve Havacılık Atölyesi ile müzik sınıfının açılışı gerçekleştirildi. Uzay Havacılık Haftası’nda açılışı yapılan her iki sınıfın açılış kurdelesini Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş kesti. Bekir Sacide Filiz Keleşoğlu Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Suphi Aksoy’un önderliğinde açılışını yaptıkları Astronomi Uzay ve Havacılık Atölyesi’ni inceleyen Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, öğrencilerin uzay ve havacılığa olan ilgisinin yüksek olduğunu dile getirerek atölyenin hayırlı olmasını temenni etti.

Merkez bünyesinde eğitim gören özel yetenekli öğrencilere farklı ufuklar çizmek ve uçma tasarısını gerçekleştirdiği ve geniş bilgisinden ötürü halk arasında Hezarfen olarak anıldığı bilinen Hazerfen Ahmet Çelebi’leri gibi geleceğin uzay ve havacılık liderlerini yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getiren merkez müdürü Suphi Aksoy; “ Bilim ve Sanat Merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yetenekleri Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde özel yetenekli öğrencilerin özel yeteneklerini fark ettirmek ve bu özel yeteneği en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacı ile kurulmuş destek eğitim kurumlarıdır. Uzay Havacılık Haftası’nda açılışını yaptığımız Astronomi Uzay ve Havacılık Atölyesi ile Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir.” vecizesinden yola çıkarak öğrencilerimize farklı deneyimler kazandırmak, farklı ufuklar çizmek ve geleceğin Hazerfen Ahmet Çelebi’lerini, Vecihi Hürkuş’larını, Nuri Demirağ’larını, Selçuk Bayraktar’larını ve Alper Gezeravcı’larını yetiştirmek en büyük amacımızdır.”