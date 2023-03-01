Kahramanmaraş merkezli 2 büyük yıkıcı depremin ardından ülkenin dört bir yanından yaraların sarılması için çalışmalar yürütülürken, Manisa’nın Kula ilçesinde de Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Halk Eğitimi Merkezi ile depremzede vatandaşlar için tulum üretiliyor. Hayırsever iş insanlarının sağladığı destekle alınan malzemeler, gönüllü vatandaşlar ve öğrenciler tarafından tulum haline getirilerek afetzede vatandaşlara ulaştırılacak.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük yıkıcı depremin ardından ülkenin dört bir yanından yaraların sarılması için çalışmalar yürütülürken, Manisa’nın Kula ilçesinde de Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Halk Eğitimi Merkezi ile depremzede vatandaşlar için tulum üretiliyor. Hayırsever iş insanlarının sağladığı destekle alınan malzemeler, gönüllü vatandaşlar ve öğrenciler tarafından tulum haline getirilerek afetzede vatandaşlara ulaştırılacak.

’Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen, on binlerce vatandaşın yaşamını yitirdiği, on binlerce vatandaşın da yaralandığı Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Manisa’nın Kula ilçesinde de yaraların sarılması için özverili çalışmalar yürütülüyor. Depremin ilk gününden itibaren Kula’dan onlarca yardım malzemesi afetzede vatandaşlara ulaştırılırken, Kulalı hayırsever iş insanlarının sağladığı destekle tulum üretilmeye de başlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinesinde Kula Halk Eğitimi Merkezi ve Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde çadır kentlerde kalan vatandaşlar için tulum üretilmeye başlandı. Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş ile birlikte tulum üretimi yapılan kurumları ziyaret edip kurum müdürlerinden bilgi aldı.

İlk sevkiyat 3 Mart’ta

Hayırsever vatandaşların kumaş desteği sağladığı, gönüllü vatandaşlar ve 9, 10 ve 11. sınıf Moda Tasarım bölümü öğrencileri ile bölüm öğretmenleri tarafından üretilen tulumlar, 3 Mart Cuma günü kaymakamlık koordinesinde bölgedeki afetzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkarılacak.