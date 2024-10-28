29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yılı dolayısıyla ilçe genelinde düzenlenen kutlamalar Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Kutlamalar, 29 Ekim Salı günü 4 Eylül Şehitleri İlçe Stadyumu’nda düzenlenecek programla devam edecek.

Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet’in 101.yılı kutlama etkinlikleri, Kula’da da çelenk sunumu ile başladı. Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı makamlarının çelenkleri sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla program sona erdi. Kutlama etkinlikleri, 29 Ekim Salı günü Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir’in makamında tebrikleri kabulünün ardından 4 Eylül Şehitleri İlçe Stadyumu’nda düzenlenecek resmi kutlama programı ile devam edecek.

Öte yandan Cumhuriyet’in 101.yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenmesi planlanan Fener Alayı ve Cumhuriyet Konserleri, geçtiğimiz günlerde Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii(TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısı sebebiyle iptal edildi.

Kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen çelenk sunma törenine Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, Garnizon Komutanı Yarbay Ahmet Şentürk, Kula Cumhuriyet Başsavcısı Burak Efe Koç, Kula Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz, Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, Kula İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş amirleri, gaziler, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.