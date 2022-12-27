Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen sportif faaliyetler çerçevesinde öğrencilere yönelik olarak Atatürk Kır Koşusu düzenlendi. 6 kategoride yaklaşık 300 öğrencinin yarıştığı koşuda öğrenciler birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen sportif faaliyetler çerçevesinde öğrencilere yönelik olarak Atatürk Kır Koşusu düzenlendi. 6 kategoride yaklaşık 300 öğrencinin yarıştığı koşuda öğrenciler birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen sportif faaliyetler çerçevesinde ilçedeki okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik Atatürk Kır Koşusu düzenlendi. Küçük kızlar ve erkekler, yıldız kızlar ve erkekler ile genç kızlar ve erkekler olarak 6 kategoride düzenlenen yarışlarda yaklaşık 300 öğrenci birinci olabilmek için kıyasıya mücadele verdi. Kula Yunus Emre Kent Meydanı’nda başlayan ve Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde biten yarışlarda küçük kızlarda Ela Kanlı, küçük erkeklerde Taner Akgün, yıldız kızlarda Elif Naz Aydın, yıldız erkeklerde Berkay Ilgın, genç kızlarda Cennet Karakoç ve genç erkeklerde Yaşar Aykır isimli öğrenciler birincilik başarısı gösterdi.

Atatürk Kır Koşusunda emeği geçen öğretmenlere teşekkür eden Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş da dereceye giren öğrencileri ve öğretmenlerini kutladı.