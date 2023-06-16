Türkiye genelinde olduğu gibi Manisa’nın Kula ilçesinde de, öğrenim gören 6 bin 362 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Kula ilçesinde, okullarına giderek karnelerini almak için bekleyen öğrenciler, düzenlenen törenlerin ardından öğretmenlerinin ellerinden karnelerini almanın mutluluğunu yaşadı. İlçede toplamda ise, 6 bin 362 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi. 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım programına ise, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek katıldı.

Yaz tatiline giren öğrencilerin tatilini en verimli şekilde değerlendirmelerini isteyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, öğrencilerin bol bol kitap okumalarını ve sportif faaliyetlere önem vermelerini, ders çalışmayı ihmal etmemeleri gerektiğini söyledi. 2022-2023 eğitim öğretim yılı boyunca büyük bir özveri ile öğrencilerin eğitimi için çaba gösteren ilçede görevli 564 öğretmene de hayırlı tatiller dileyen Okulmuş, yeni eğitim öğretim dönemine kadar elde edilen başarıların üstüne başarı ekleyebilmek için çalışmalarının devam edeceğini söyledi.