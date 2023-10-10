Manisa Kula Devlet Hastanesi’ne atanan Üroloji, Göğüs Hastalıkları ve Ortopedi branşında 3 uzman hekim hasta kabulüne başladı. Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül, göreve başlayan uzman hekimleri ziyaret edip görevlerinde başarılar diledi.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında yeni hizmet binasında sağlık faaliyetlerine başlayan ve eksikleri birer birer tamamlanan Kula Devlet Hastanesi’nde 3 uzman hekim daha görevine başladı. Özellikle uzun yıllardır Kula’da eksikliği hissedilen üroloji branşında Kula’ya ataması yapılan, önceki dönem Kula İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan Dr. Aybüke Aslı Ayyıldız’ın babası Op. Dr. Veli Ayyıldız, hasta kabulüne başladı. Uzun yıllar askeri hastanelerde başhekim olarak görev yapan, son olarak Manisa’da özel olarak sağlık hizmeti veren Üroloji doktoru Op. Dr. Veli Ayyıldız, Kula’da göreve başlamasıyla ilçede eksikliği en çok hissedilen üroloji branşında hizmet etmeye başladığını söyledi. Göğüs Hastalıkları branşında Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir’in eşi Uzm. Dr. Serdanur Özdemir, ortopedi branşında ise Op. Dr. Deniz Kalsen hasta kabulüne başladı.

Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül, göreve başlayan uzman hekimleri ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi.

Öte yandan, göreve yeni başlayan 3 hekimle birlikte Kula Devlet Hastanesi’ndeki uzman hekim sayısı 16’ya yükseldi.