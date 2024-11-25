Manisa’nın Kula ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Kula’da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen program, Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Daha sonra 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen Ortaokulu tarafından hazırlanan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemiyle ilgili ortaokul öğrencileri tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri yapıldı. Okul öğretmen ve öğrencileri tarafından koro gösteriminin de yapıldığı programda öğretmenlerin çalıp öğrencilerin oynadığı gösteri büyük beğeni topladı. Haftanın önemine binaen düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, protokol üyeleri tarafından ödüllendirildi.

Meslek hayatını başarıyla tamamlayıp emekli olan eğitimcilere Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir tarafından plaket ve hediye takdim edilirken, adaylığı tamamlanan öğretmenler de yemin etti.

Programa, Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.