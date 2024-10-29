Cumhuriyetin 101. yılı Manisa’nın Kula, Salihli ve Turgutlu ilçelerinde de büyük bir coşkuyla kutlandı. Kırmızı beyaz renklere bürünen ilçelerde vatandaşlar da kutlamalara büyük ilgi gösterdi.

Manisa’nın Kula, Salihli ve Turgutlu ilçelerinde Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. 101. yılı kutlanan gösterilerde kırmızı beyaz renkler hakim olurken törenlere vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

Kula’daki törenler

Yurdun dört bir yanında olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile cumhuriyetin 101. yılı Kula’da çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Önceki gün çelenk sunma töreni ile başlayan kutlama programları çerçevesinde Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Garnizon Komutanı Yarbay Ahmet Şentürk ve Kula Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz, tebrikleri kabul etti. Daha sonra program, 4 Eylül Şehitleri İlçe Stadyumu’nda devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir yaptı.

Kaymakam Özdemir’in konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okunup, gösteriler yapıldı. Resmi tören programına, Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Aslı Kök ve öğrencileri tarafından hazırlanan, günün anlam ve önemini anlatan eserlerin seslendirilmesi damga vurgu. Halk oyunu gösterileri, koreografiler ve haftanın önemine binaen düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesinin ardından tören geçişinin yapılmasıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet’in 100. yılı kutlama etkinlikleri sona erdi.

Salihli’deki törenler

Salihli’deki tören, kaymakamlık makamında Kaymakam Ali Güldoğan’ın tebriklerin kabulüyle başladı. Makamdaki törenin ardından Devlet Bahçeli Kent Meydanı’nda devam eden programda Kaymakam Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Garnizon Komutanı Ulaştırma Binbaşı Arif Yıldızhan Gökhan, halkın ve öğrencilerin Cumhuriyet Bayramını kutlamasının ardından, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Ali Güldoğan’ın, günün anlam ve önemini içeren konuşmasının ardından Salihli Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Cumhuriyet ve Atatürk temalı oratoryo gösterisi gerçekleştirildi. Gösteri büyük beğeni topladı. Program, Cumhuriyet’in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda derece elde eden öğrencilerinin ödül töreni ile devam etti.

Ödül törenin ardından program, Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi halk oyunları ekibi tarafından hazırlanan halk oyunları gösteriyle sona erdi.

Turgutlu’daki törenler

Turgutlu’da, Kaymakam Selami Kapankaya’nın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan törenler 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin hazırladığı programla devam etti. Buradaki programın finali Cahit Gönlübol Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin sergilediği ’Cumhuriyet Çocuklarıyız’ isimli final tablosu ile sona ererken, tüm okullar Atatürk Bulvarı üzerinde şehir bandosu eşliğinde tören geçişi yaptı.