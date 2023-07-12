Manisa’nın Kula ilçesinde bulunan, bölgenin en önemli jeolojik miraslarından biri olan ve 2012 yılında ’Tabiat Anıtı’ olarak ilan edilen Kula Peribacaları, son zamanlarda bakımsızlık sebebiyle hak ettiği değeri görmüyor.

Tarihi ve turistik yapısıyla turizm alanında bölgenin yükselen yıldızı haline gelen Manisa’nın Kula ilçesinde Türkiye’nin ilk ve tek jeopark alanı içerisinde yer alan ve 115 Tabiat Anıtı’ndan biri olan Kula Peribacaları, son zamanlarda bakımsız kaldı. 2012 yılının Aralık ayında ’Tabiat Anıtı’ olarak ilan edilen ve yıllardır yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayan, yaklaşık 152 hektarlık Kula Peribacaları ilgili birimlerin yetersiz hizmetiyle günden güne gözden düşüyor. Bu doğa harikasını ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, karşılaştıkları manzaralar karşısında da şaşkınlığını gizleyemiyor. Kulalı vatandaşlar ve doğa severler, yetkilileri peribacalarına daha fazla ilgi göstermeye davet etti.