MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Kula merkezde 120 milyon TL yatırım bedeliyle devam eden 18 kilometrelik içme suyu terfi hattı döşeme çalışmasıyla ilgili ilçede incelemelerde bulundu.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Kula merkezde 120 milyon TL yatırım bedeliyle devam eden 18 kilometrelik içme suyu terfi hattı döşeme çalışmasıyla ilgili ilçede incelemelerde bulundu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kula merkezin içme suyu kapasitesini artırarak hanelere yeterli su temin etmek için yoğun mesaisine devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ilk kazma vurulan Kula Merkezin 18 kilometrelik içme suyu terfi hattı döşeme işinin 4’te 1’lik bölümü tamamlandı. 120 milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirilen çalışmayı MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer de ilçeye giderek inceledi. Aydınyer’e, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Aydın Topdemir, MASKİ İlçe Şefi Tuğba Ural, kontrol mühendisleri ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Aydınyer, çalışmanın Kula merkez için büyük öneme sahip olduğunu belirterek, son durum hakkında bilgi aldı.

İlçe için çok önemli bir proje

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Kula için büyük öneme sahip bir projeye daha hayat verdik. 18 kilometrelik içme suyu terfi hattını çelik borularla döşüyoruz. Proje çerçevesinde, 5 bin metreküplük biriktirme deposunda da imalatlarımıza başladık. İşimiz içerisinde yer alan 400 metreküplük içme suyu deposu ve pompa istasyonu imalatlarımıza da kısa bir süre içerisinde başlayacağız. Ayrıca, hattın uzaktan takip edilmesini sağlayan SCADA sistemini de hayata geçireceğiz” dedi.