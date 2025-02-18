Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Kenger Mahallesi’nde uzun yıllardır yaşanan içme suyu sorununa kalıcı bir çözüm getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde halkın temiz ve kesintisiz içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Kenger Mahallesi’nde uzun yıllardır yaşanan içme suyu sorununa kalıcı bir çözüm getirdi. Yeni açılan sondaj kuyusunda, saniyede 3 litre debiye sahip sağlıklı içme suyuna ulaşıldı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmayı, Kula Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü İlker Kılıç, MASKİ İlçe Şefi Tuba Ural da yerinde takip etti.

Sağlıklı su, sağlıklı yaşam

Mahalle Muhtarı Serdar Topak, uzun yıllardır su sorunu yaşadıklarını belirterek, "Mahallemizin mevcut içme suyu az geliyordu, yetmiyordu. Mevcut sondaj 30 yıl önce açılmıştı. Ferdi Başkan ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Yıllardır çözülmeyen su sorunumuz Ferdi Başkan sayesinde çözüme kavuşuyor" dedi.

Mahalle sakini Metin Topak da içme suyunun kalitesinin artmasının günlük yaşamlarını olumlu yönde etkilediğini vurgulayarak, "Uzun zamandır su sıkıntımız vardı. Suyumuz topraklı geliyordu, içilmiyordu. Çamaşır ve bulaşık makinelerimiz bozuluyordu. Ferdi Başkana teşekkür ederiz" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların sağlıklı içme suyuna erişimini sağlamak adına yatırımlarına hız kesmeden devam edeceğini belirtti.