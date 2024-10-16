Kula Jeotermal Kaynaklı Teknolojik Sera'da yeni ürün sezonu açılışı gerçekleştirildi. 145 bin kök domates fidesinin toprakla buluştuğu etkinlikte, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, ilk fidelerin dikimini gerçekleştirdi. MANİSA (İGFA) - Kula Belediyesi’nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Zafer Kalkınma Ajansı işbirliği ile yürüttüğü Jeotermal Kaynaklı Teknolojik Sera projesinde yeni ürün sezonu fide dikimi gerçekleştirildi. Şehitlioğlu Mahallesi’nde 50 bin metrekarelik alana kurulu olan jeotermal serada, topraksız tarım ve jeotermal ısıtma tekniği kullanılıyor. Jeotermal sera yeni ürün sezonunda 145 bin kök climbo salkım çeşidi domates fidesi dikimi protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı. Yeni sezon fide dikimin törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Kula Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz, CHP Kula İlçe Başkanı Kadir Girgin, Kula Belediye Meclis Üyeleri Hilal Çetintaş, Mahmut Çalık, Kubilay Çetin Bozer, Yusuf Uzel, Mustafa Gökay, Murat Kaynak, Şehitlioğlu Mahalle Muhtarı Ali Osman Piştav, CHP Gençlik Kolları Başkanı Hurşit İnce, sera üretim sorumluları ve serada görevli personeller katıldı.

BESİ ÇİFTLİĞİ İNCELENDİ Jeotermal Kaynaklı Teknolojik Sera'da düzenlenen fide dikim programının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Kula Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz ve beraberindeki heyet, Şehitoğlu Mahalle Muhtarı Ali Osman Piştav’ın süt üretimi yapılan besi çiftliğinde inceleme gezisi yaptı.

